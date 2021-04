Piora de condição leva Danilo a passar por cirurgia “de imediato”; médico do Colorado detalha caso do goleiro

Na última terça-feira(6), o goleiro Danilo Fernandes passou por procedimento cirúrgico para correção de uma hérnia de disco. A opção pela cirurgia foi uma medida adotada de maneira súbita, quando o departamento médico do Inter detectou piora do problema. Nesta quarta-feira(7), o médico do clube, Carlos Henrique Poisl, detalhou o caso, em todos os seus processos. A informação é do Globoesporte.com.









“A gente a princípio entendeu que o melhor era fazer um tratamento conservador. Nesse período, não houve nenhum progresso. Pelo contrário. Fizemos um exame de nova ressonância, que mostrou piora nesse quadro. Não havia chance para apostar nesse tratamento. E se decidiu de imediato fazer esse procedimento cirúrgico. É uma cirurgia minimamente invasiva, via endoscópica. Foi muito bem sucedida”, afirmou Poisl.

O Colorado já projetou o retorno de Danilo aos trabalhos. O posicionamento oficial é que o goleiro estará apto e à disposição da comissão técnica em quatro semanas. No entanto, o médico tem esperanças de que esse prazo possa se reduzir para três semanas, já que o procedimento foi superficial e não houve grandes cortes nem perda de musculatura.

Danilo deve estar de volta entre 3 a 4 semanas – Foto: Flickr Oficial Sport Club Internacional – autor: Ricardo Duarte



“A gente espera que em três semanas já possa fazer uma movimentação um pouco mais intensa. Foi procedimento com técnicas modernas. É o mínimo corte para acesso. Não tem um centímetro. Isso permite que ele mais cedo comece a fazer as atividades. Vai fazer tratamento progressivo de fisioterapia e reforço muscular já a partir de amanhã (quinta-feira). Vamos avaliando diariamente para ver o que a gente consegue colocar mais de carga para ele”, detalhou o médico do Colorado.

As condições apontavam para que Danilo fosse o titular da meta do Gigante da Beira-Rio, logo que se iniciou a temporada atual, mas a lesão alterou a rota colorada. O goleiro começou a sentir dores nas costas depois do jogo contra o Ypiranga, em 14 de março. Ele chegou a ser titular diante do Novo Hamburgo, mas precisou ser sacado e está há duas semanas parado.