Piqué, do Barcelona, se manifesta contra a Superliga: “Futebol pertence aos torcedores”

Multicampeão pelo Barcelona, o zagueiro Piqué foi o primeiro jogador do clube catalão a se posicionar contra a criação da Superliga Europeia. A manifestação do defensor foi feita nas redes sociais.

“O futebol pertence aos torcedores. Hoje mais do que nunca”, escreveu Piqué no Twitter.

Football belongs to the fans. Today more than ever. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

A manifestação do zagueiro de 34 anos foi feita pouco depois do Manchester City oficializar a saída da Superliga. Depois, Arsenal, Tottenham, Manchester United e Liverpool também comunicaram que estão fora do torneio.

Sendo assim, apenas sete dos 12 clubes fundadores permanecem no projeto. A mídia britânica, no entanto, também coloca o Chelsea como outro time que desistiu da ideia. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milão e Milan seguem na competição.