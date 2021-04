Piqué repete famoso gesto de Ronaldinho e Neymar em foto oficial do Barcelona

As fotos oficiais para o elenco do Barcelona voltaram a causar polêmica. E novamente pelo mesmo motivo. Publicada nas redes sociais nesta terça-feira (13), a imagem do plantel da temporada 2020-21 tem um gesto que ficou ‘famoso’ no clube.

Com as mãos, Gerard Piqué repetiu o aceno que marcou a imagem do elenco para o calendário 2005-06 com o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. O sinal reapareceu durante a temporada 2014-15, com Neymar.

Outro nome elenco que chamou a atenção na foto do Barcelona foi Philippe Coutinho. Após duas cirurgias em Barcelona, o meia está agora no Brasil, onde foi submetido a uma artroscopia para tratar lesão no menisco lateral e também a retirada de um cisto no joelho.

Com isso, o jogador foi incluído digitalmente na imagem com o restante do plantel.

📸 Official team photo FC Barcelona 2020-21 💙❤️ pic.twitter.com/lSkd5hoHoI — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2021

Nas redes sociais, torcedores também brincaram sobre o atacante Ousmane Dembélé e sua pose para foto: o atacante francês de 23 anos foi clicado olhando para o lado na foto oficial do clube.

Com este elenco, o Barcelona volta a campo no próximo sábado (17), na decisão da Copa do Rei, contra o Athletic Bilbao. Em LaLiga, os catalães seguem vivos na briga pelo título, mesmo após a derrota para o Real Madrid no El Clásico do último fim de semana.

Com 65 pontos e na terceira colocação, o Barça está pontos atrás do líder Atlético de Madrid. O Real está na segunda posição, com 66.