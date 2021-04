Pirlo evita se posicionar sobre a Superliga

Após o anúncio da Supercopa Europeia, jogadores e técnicos se manifestaram sobre a competição. Nesta terça-feira, o treinador da Juventus, Andrea Pirlo, ao ser questionado sobre o torneio, do qual o time italiano é um dos fundadores, preferiu não se posicionar.

“Sabemos que estamos na linha da frente dessa competição, mas não sou a pessoa ideal para falar sobre isso. Temos o presidente que está na primeira fila da organização”, disse.

Pirlo também falou que a Velha Senhora está focada para buscar vaga para a próxima Champions League.

“Estamos focados no presente e na qualificação para a Liga dos Campeões. Agnelli (presidente da Juventus) é alguém muito perto da equipe e eu converso com ele após todos os jogos. Os jogadores têm de manter a calma, é só um projeto e o futebol continua”, finalizou.

Faltando sete rodadas para o fim do Campeonato Italiano, a Juventus ocupa a quarta colocação, posição que lhe garante vaga para a próxima Liga dos Campeões. Contudo, logo atrás da Velha Senhora está o Napoli, com dois pontos a menos, e a Lazio, com quatro.