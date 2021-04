Pirlo se encanta por joia do Santos e Juventus age na surdina para fechar contratação; pré-contrato deve ser oferecido

O Santos perdeu mais uma na Copa Libertadores da América e vive situação complicada no grupo C. Nesse momento, o Peixão está na última colocação e precisa urgentemente tentar se reabilitar na competição se quiser ainda sonhar em se classificar para as oitavas de final da maior competição internacional do continente.









Internamente, o presidente Andrés Rueda tenta definir logo o nome de quem será o novo comandante do Peixão. Desde a saída de Ariel Holan, a diretoria tem se mobilizado para fechar rapidamente com um novo técnico e a tendência é que o mandatário não aposte mais em um gringo. Assim, as opções ficam restritas para o mercado nacional.

Outro problemão no Alvinegro Praiano é a situação de Kaio Jorge. O jornalista Bruno Andrade escreveu em seu blog no UOL Esporte, nessa quarta-feira (28), que a Juventus voltou à carga pela contratação do centroavante. A intenção do clube italiano é assinar um pré-contrato com a joia santista em junho e, assim, tê-lo de graça no final do ano.

Desta forma, o Santos ficaria sem receber nenhuma quantia, tendo em vista que ainda não renovou com o jogador e não se sabe se vai conseguir nessa altura do campeonato. A promessa já é monitorada pela Juve há bastante tempo e os contatos devem se tornar frequentes a partir desse momento.

Rueda até tenta estreitar a relação com os representantes de Kaio Jorge, mas não há nenhum indicativo que a renovação está próxima de acontecer. Caso isso não ocorra, será mais um menino criado na Vila Belmiro que deixa o clube sem custo. O clube italiano quer contratar um atacante mais jovem pensando no futuro, tendo em vista que Morata já tem 28 anos e para o futebol europeu, essa idade já é considerada avançada. Pirlo já teria dado o aval para o negócio acontecer.