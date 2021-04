‘Piroquinha pra jogo’ · .

Caíque Gama é mais um famoso a ter seu passado exposto na web. Nesta terça-feira (13), o participante do De Férias com o Ex Brasil: Celebs 2, da MTV, foi surpreendido ao ver circulando pelas redes sociais um vídeo antigo em que aparece completamente nu em frente a um espelho.

As imagens não são tão nítidas, e algumas suspeitas foram levantadas a respeito da identidade do personagem da gravação. Mas o cantor assumiu que é ele quem aparece nas cenas.

Imagem extraída do vídeo íntimo de Caíque Gama

“Vazou umas paradas minhas antigas, a piroquinha foi colocada pra jogo”, disse ele em seu perfil no Instagram. “Todo mundo tem uma piroquinha, uma pepequinha. Nada diferente do que todo mundo tem.”

Ao ., a equipe de Caíque Gama disse que irá apurar o caso e ainda decidirá se acionará a equipe jurídica do cantor para evitar a proliferação do material nas redes sociais.

“Então vamos focar no programa e nas minhas músicas, eba!”, completou ele no vídeo de justificativa publicado em seu Instagram.

No reality show de pegação da MTV, que estreou na última quinta-feira (8), Caíque foi um dos protagonistas ao se ver num embate entre sua ex-namorada, a cantora Gabily, e a influenciadora digital Ingrid Ohara.

O artista levou para dentro do De Férias com o Ex: Celebs 2 os problemas sobre o relacionamento mal resolvido, deixando outros participantes irritados.

Confira o vídeo de justificativa de Caíque Gama sobre o vazamento de seu vídeo íntimo:

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia