PIS/Pasep ainda não foi resgatado por 3,15 milhões de brasileiros

Cerca de 3,15 milhões de brasileiros ainda não resgataram o PIS/Pasep, segundo dados da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O valor que caberia aos beneficiários pode chegar até o montante de um salário mínimo.

O recebimento do PIS/Pasep pode ser uma importante alternativa para auxiliar na quitação de contas nesse momento em que muitas famílias sentem as dificuldades que foram impulsionadas pelo avanço da pandemia no Brasil, frente a um auxílio emergencial de menor valor em 2021, comparado ao ano passado.

A Caixa informou que 887 mil pessoas não sacaram o PIS que se refere ao ano de 2019, o que corresponde a cerca de 28% do total. O dinheiro referente a isso resulta em um montante de R$ 625 milhões.

Vale ressaltar que com relação aos anos anteriores a 2019, o total de pessoas que ainda não sacaram o PIS/Pasep é 1,9 milhão, o que corresponde a 60% do todo. Em valores, isso resulta em aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Além disso, o Banco do Brasil informou que referente ao ano de 2019 foram 208 mil pessoas que não sacaram o abono, enquanto nos anos anteriores esse número foi de 376 mil. Em montante financeiro, esses números foram de R$ 96 milhões e R$ 295 milhões, respectivamente.

Até quando é possível sacar o PIS/Pasep?

Importante dizer que desse público referente ao ano de 2019 ou em anos anteriores, que trabalhou em órgão público ou com carteira assinada, tem o prazo máximo de retirada do abono até o dia 30 de junho de 2021. Essa retirada pode ser feita no Banco do Brasil ou ainda na Caixa Econômica Federal.

Vale ressaltar que no ano de 2022 haverá uma mudança importante. O Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) anunciou no dia 23 de março de 2021 que o pagamento do PIS/Pasep será feito ao longo do ano, cuja maior parte será realizada no primeiro semestre.

Além disso, o valor máximo que pode ser recebido por cada beneficiário é de R$ 1.100, cujo pagamento se dá para trabalhadores que tiveram registro durante o ano-base. A previsão é que o menor valor que alguém vai receber do abono é de R$ 92 e se refere aos pagamentos para quem trabalhou apenas um mês neste ano-base.

Como retirar o PIS/Pasep?

Para saber o valor que você tem direito a receber, é preciso ter em mãos o NIT (Número de Identificação do Trabalhador) ou então o NIS (Número de Identificação Social). Existem cinco formas de conseguir esses números, que são os mesmos números do PIS/Pasep:

Na carteira de trabalho; No extrato do FGTS; No Banco do Brasil, para trabalhadores de órgãos públicos; Na Caixa Econômica Federal, para quem tem registro em carteira; No site do CNIS.

No Banco do Brasil, o benefício do PIS/Pasep pode ser solicitado de quatro formas diferentes:

Por meio do site www.bb.com.br/pasep ;

; Pelo número de telefone 0800 729 0722;

Através de uma agência do Banco do Brasil ;

; Pelo Caixa eletrônico.

Mas o acesso do PIS em si, deve ser solicitado a partir do aplicativo do Caixa Trabalhador ou no site www.caixa.gov.br/abonosalarial. A partir disso, o dinheiro será enviado à Caixa Tem ou para a conta corrente na Caixa Econômica Federal, para quem a tem.