PIX do auxílio Emergencial: veja quando transferência será liberada

A Caixa Federal começou a pagar desde está terça-feira (06) o auxílio emergencial, a previsão é que até o dia 30 todos os beneficiários recebam. Mesmo assim, saiba que o PIX auxílio emergencial ainda não está disponível para todos. (Veja grupo que já pode sacar abaixo).

O PIX do auxílio emergencial só será liberado para todos um mês depois – em maio. O TED e o DOC também serão autorizados na mesma data. Assim como aconteceu no ano passado, primeiramente o valor é liberado no aplicativo Caixa Tem onde é possível pagar boletos e fazer compras utilizando o cartão de débito virtual ou o QR Code nas maquininhas.

De acordo com a Caixa, a medida foi tomada devido a pandemia da Covid-19 e a expectativa é evitar o contato físico e aglomerações.

PIX auxílio emergencial: Beneficiários do Bolsa família já podem utilizar

A regra não é aplicada para quem é beneficiário do Bolsa Família e recebe o auxílio emergencial. Ou seja, este grupo já tem o PIX do auxílio emergencial liberado.

Beneficiários do Bolsa Família não podem acumular dois benefícios, por isso, devem receber sempre o valor mais vantajoso. Por exemplo, se uma mãe recebe R$ 100 do Bolsa Família será mais vantajoso migrar para o auxílio emergencial. (Veja valores do benefício abaixo).

A migração entre os benefícios é automática, ou seja, nenhum cadastro é necessário se o auxílio for mais vantajoso.

Todos os beneficiários do Bolsa Família podem ser contemplados com o auxílio. Tudo depende de qual o valor será mais vantajoso.

Como cadastrar a da chave Pix no Caixa Tem

“Você pode cadastrar sua Chave Pix pelo App Caixa, Caixa Tem, pelo Internet Banking ou nos terminais de Autoatendimento, disponíveis nas agências da Caixa Ao acessar o canal de sua preferência, você facilmente encontrará o Pix e orientações para fazer a vinculação de sua Chave Pix”, explica a Caixa em seu site.

Mesmo assim, segue algumas dicas abaixo:

Procure a opção “PIX” que está disponível na tela inicial do Caixa Tem; Escolha se deseja o seu número de celular ou então outra chave, que poderá ser seu e-mail, CPF ou chave aleatória; Escolha e confirme a sua escolha; Importante destacar que você não pode cadastras a mesma chave PIX em diferentes bancos. Por exemplo, se você já usou seu celular na chave PIX no Itaú, não poderá usar o mesmo número da Caixa Tem; Evite cadastrar o seu CPF, caso precisa informar para desconhecidos.

Qual o valor e número de parcelas do Auxílio 2021?

Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor e número de parcelas adequadas para o Auxílio Emergencial o governo já bateu o martelo e anunciou como deve ser a nova rodada do Auxílio Emergencial 2021.

Ao todo serão quatro parcelas, com valores que podem variar de R$ 150 a R$375. Veja quanto você deve receber aqui.