PIX – Entenda Como Funcionam as Chaves

PIX é uma inovação nos pagamentos e transferências bancárias

O PIX é uma inovação e revolução nos meios de pagamento, por isso, é importante entender como funciona essa ferramenta. Haja vista que é uma tendência cada vez mais difundida na rotina de todos.

Para utilizar o PIX é importante que o pagador e o recebedor tenham uma conta bancária. No entanto, essa conta não precisa necessariamente ser uma conta corrente, podendo ser uma conta em qualquer instituição ou fintech, que são as contas digitais.

O PIX é uma ferramenta gratuita para pessoas físicas, porém, pessoas jurídicas poderão ter de pagar em algumas situações. No entanto, os bancos digitais, por exemplo, mantêm a gratuidade, haja vista, que já não cobravam taxas pelos serviços de transferências.

O que são as chaves PIX?

Conforme a regulamentação do Banco Central as transações podem ser feitas por chaves PIX previamente cadastradas. Por isso, essa chave pode o dado pessoal ser do que for mais viável, podendo ser o número do celular, o endereço e-mail, CPF ou CNPJ.

Ainda é possível optar por uma chave aleatória. E também é possível realizar uma transferência via PIX com os dados bancários, nome completo e CPF, como ocorre com Teds e Docs. Além disso, é possível transferir valores e realizar pagamento via PIX através de QRCodes.

Uma centralização que desburocratiza a rotina

Por isso, é uma ferramenta de inovação. Visto que basta informar a chave PIX para receber um pagamento, ao invés de todos os dados, como era anteriormente.

Registrar uma chave no PIX não é uma obrigação, mas é uma recomendação. Pois, facilita a vida na rotina. Assim sendo, como toda inovação é uma tendência. Ou seja, em determinado momento o PIX será algo tão difundido na rotina que se tornará obrigatório pela usabilidade, como ocorreu com muitos fatores oriundos da tecnologia.

Limite de chaves registradas no PIX para PJ e PF

As pessoas físicas podem registrar até 5 Chaves do PIX por conta de sua titularidade. Já as pessoas jurídicas podem registrar até 20 Chaves por conta da empresa.

No entanto, as chaves do PIX não podem ser repetidas, sendo apenas um dado corresponde a determinada conta. Por isso, há a possibilidade de implementar chaves aleatórias. Portanto, por todas as facilidades apresentadas, o PIX é uma ferramenta que foi muito bem aceita desde quando surgiu, por isso, é uma tendência que trouxe melhorias nos fluxos financeiros pessoais e organizacionais.