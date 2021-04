PIX faz Brasil ultrapassar os EUA no número de transações em tempo real

O serviço de pagamentos e transferências instantâneas PIX veio para revolucionar as finanças no Brasil, e ao mesmo tempo, acabou trazendo o país para um novo patamar em meio a tecnologia digital relacionado ao dinheiro pelo mundo, embora estejamos bastante atrasados em muitos quesitos.

Sem dúvida, o Brasil continua tendo um processo de digitalização da população em situação iniciante, mas a pandemia com certeza acelerou esse processo por aqui. Acompanhado com esse avanço, também chegou o PIX no ano de 2020.

Com isso, o Brasil se tornou o 8º colocado na lista de países que mais realizam transferências bancárias em tempo real do mundo, o que fez com que ultrapassasse até mesmo os EUA nesse quesito.

O crescimento dos pagamentos instantâneos através do PIX

Já são mais de 4 meses em que o PIX foi lançado pelo Banco Central. De forma cada vez mais intensa vem para substituir as demais formas de transferência como TED e DOC. O Brasil conseguiu o feito de “empurrar” os EUA para a nona posição do ranking.

As transações realizadas em tempo real cresceram no Brasil no ano de 2020, e com isso, o país alcançou a marca de 1,3 bilhão no total. O que representa um crescimento de 58% em relação ao ano de 2019, conforme aponta o relatório global da ACI Worldwide e da GlobalData.

Esse crescimento do Brasil surpreendeu até mesmo o CEO global da ACI, Odilon Almeida, que afirmou ser mais comum que após as novidades que surgem no mercado, esse números terem subido cerca de 40%. Sendo assim, o crescimento do Brasil nos pagamentos instantâneos foi acima da média e das expectativas apontadas pelo CEO.

Além disso, Odilon Almeida diz que o isolamento social e a pandemia contribuíram para que o PIX fosse ainda mais aceito no Brasil. O TED também é considerado um serviço de pagamento instantâneo, porém com as taxas, horário e os dias da semana em funcionamento, o seu uso ficou mais limitado no país.

Os outros países presentes na lista

Entre os países incluídos na lista, temos 48 que totalizaram 70,3 bilhões de transações em tempo real, de maneira que do ano de 2019 para 2020 o quesito teve um avanço de 41%. E graças ao sistema PIX, o Brasil atualmente se encontra em oitavo no ranking.

Na primeira posição desse ranking aparece a Índia, com um total de 25,5 bilhões de transações instantâneas, correspondente a mais de 36% do total concentrados em um único país do mundo. A segunda colocada é a China com 15,7 bilhões, equivalente a mais de 22%. Mais da metade das transações em tempo real pelo mundo está nesses dois países. Os outros países do ranking são:

3ª posição: Coréia do Sul – 6 bilhões;

4ª posição: Tailândia – 5,2 bilhões;

5ª posição: Reino Unido – 2,8 bilhões;

6ª posição: Nigéria – 1,9 bilhão;

7ª posição: Japão – 1,7 bilhão.

Em seguida vem justamente o Brasil, com 1,3 bilhão, e depois os EUA, com 1,2 bilhão de transações. Na décima posição está o México, com 942 milhões de transações, o primeiro do ranking que já fica abaixo da casa do bilhão.