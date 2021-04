PIX no Whatsapp: Saiba como usar!

O Banco Central concedeu no dia 30 de março de 2021 a autorização para que o WhatsApp realize pagamentos e transferências bancárias entre usuários do aplicativo pelo PIX. Com isso, a partir de ontem (6), o serviço passou a ser disponibilizado na Conta Zap, que pode ser utilizada no Android e iOS.

Através da Conta Zap é possível fazer transferências e pagamentos através do aplicativo Whatsapp, que funciona neste segmento desde o ano de 2018. Importante lembrar que em meados do ano de 2020, o Banco Central havia suspendido a tentativa do Facebook de realizar testes com a Visa e Mastercard.

A autorização do Banco Central foi justamente para que, através do Whatsapp, os correntistas de diferentes instituições bancárias pudessem realizar transações. O modelo adotado ainda está em fase inicial.

Além disso, a autorização do Banco Central não vai permitir que o Whatsapp tenha um local próprio no aplicativo para guardar dinheiro, como uma espécie de poupança, mas apenas um intermediador de pagamentos. Em meio a essas condições, a Conta Zap saiu na frente nessa inserção em favorecimento de sua fintech, através do uso do recurso do PIX no WhatsApp.

O CEO da Conta Zap, Roberto Marinho Filho, disse que “Esta é reconhecidamente a maneira mais prática e fácil de se realizar uma transferência de valores no mercado hoje, e está disponível para todos os brasileiros, mesmo aqueles que não possuem conta bancária”.

Roberto se mostrou bastante otimista com a inserção da Conta Zap no uso do PIX pelo Whatsapp, de maneira a comemorar a entrada da empresa.

Conta Zap já estava se adiantando na autorização do PIX pelo Whatsapp

O mais intrigante foi a rapidez com que a Conta Zap se articulou para se iniciar no serviço. Quando o WhatsApp estava negociando com o Banco Central para ter a permissão para que os usuários pudessem fazer pagamentos com cartão através de mensagens, a Conta Zap já pedia ao Banco Central para utilizar o Whatsapp para fazer PIX.

O CEO da Conta Zap acredita ser uma revolução no mercado de pagamentos e transações no Brasil, e que essa é uma tendência global, assim como já existem serviços parecidos na China e na Índia. Roberto Marinho Filho disse: “Em um futuro breve, este tipo de transação será mais utilizada do que qualquer outra, inclusive aquelas via cartões de crédito e débito”.

Para enviar PIX pelo Whatsapp basta seguir 3 passos:

Salvar o número da Conta Zap na agenda, que é o 11 4502-4494;

na agenda, que é o 11 4502-4494; Iniciar uma conversa pelo WhatsApp ;

; Informar a chave PIX da pessoa física ou empresa que vai receber o pagamento ou transferência.

Ainda no ano de 2020, a Conta Zap já estava se preparando para quando essas operações fossem autorizadas pelo Banco Central, através da contratação de mais de 20 novos funcionários apenas dedicados a isso.

Através do uso do PIX no Whatsapp, a Conta Zap espera crescer o seu operacional, de maneira que contratou também diversos programadores para expandir a área de inteligência artificial. Além disso, a empresa já possui diversas parcerias com seguros, telefonia e instituições bancárias.