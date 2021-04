PIX: Saiba quais chaves você NÃO deve cadastrar e o porquê

O Pix é um sistema de pagamentos revolucionário, que permite transferências instantâneas 24 horas por dia, sete dias por semana. Para usar o serviço no banco, é necessário cadastrar chaves, porém algumas dessas chaves não são indicadas para compartilhamento.

Para realizar transferência através do Pix, podem-se cadastrar chaves como número de telefone, CPF ou CNPJ, email ou um código alfanumérico aleatório gerado pela instituição pelo próprio serviço. Devido às essas informações, o banco consegue identificar o destinatário imediatamente.

No entanto, é aconselhável que o usuário ao cadastrar uma chave no Pix não utilize o número do CPF e nem do telefone, pois essas opções podem deixá-lo mais exposto a golpes. Com apenas um clique para transferência via Pix, um golpista consegue informações pessoais da pessoa, como nome completo, agência e número da conta e muitas vezes até o CPF – quando usado como chave.

Ao invés de utilizar o número do CPF e o número de celular como chaves Pix, é possível escolher a opção e-mail, que pode ser até mesmo criado especificamente para este tipo de transação. Outra opção relevante são as chaves aleatórias, criadas pelo próprio banco e com permissão de exclusão imediata.

Caso o usuário seja lojista, ainda existe a opção de gerar um QR Code para cobrar o pagamento de compras. Para evitar possíveis fraudes e golpes, siga essas dicas e, aproveite as vantagens do Pix.

Caixa libera cadastro do Pix via celular utilizando o CPF

A Caixa Econômica Federal (CEF) já liberou o cadastro do Pix via celular para os seus clientes. A nova funcionalidade veio para simplificar, uma vez que o usuário pode gerar QR Codes ou utilizar a Chave Pix Caixa 2021 para pagar e receber, sem precisar digitar tantos dados.

O PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos, vem sendo amplamente utilizado por grande parte da população brasileira. A ferramenta foi criada a fim de facilitar e agilizar serviços financeiros para os brasileiros, com todas as funcionalidades liberadas por meio do celular, de maneira simples e prática.

O cliente pode, com o PIX, fazer pagamentos, transferências e receber dinheiro desenvolvido pelo Banco Central, em que é possível transferir valores em segundos, a qualquer hora do dia ou da noite, incluindo finais de semana e feriados.

Como fazer o cadastro

O cliente pode cadastrar sua Chave Pix por meio do aplicativo da CAIXA, CAIXA Tem, pelo Internet Banking ou nos terminais de Autoatendimento, disponíveis nas agências do banco.

Ao acessar o canal de sua preferência, o cliente pode encontrar o Pix e orientações para fazer a vinculação de sua Chave Pix. Caso o cidadão ainda não possua os aplicativos da CAIXA, ele poderá baixar por meio das plataformas disponíveis no mercado.