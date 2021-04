PIX vai ter função INÉDITA para pagar ou transferir sem internet

O PIX caiu no gosto do brasileiro e isso pode ser visto através dos números recordes colecionados dia após dia pelo sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central do Brasil (BC).

Com tamanho sucesso, novas funcionalidades do PIX estão sendo criadas pelo BC, de forma que se tornou cada vez mais útil na simplicidade das finanças tanto para pessoas físicas como para empresas.

O banco ainda anunciou que vai ter início o QR Code do Pagador, uma função do PIX que vai permitir a realização tanto de pagamentos quanto de transferências através da plataforma do Banco Central (BC), mesmo se o usuário estiver offline, ou seja, sem internet.

Embora ainda se tenha muitas discussões a respeito de como poderia funcionar esse tipo de pagamento sem internet, é importante dizer que seria um importante passo no uso do PIX para pessoas que apresentam dificuldades com relação a limitação de dados disponíveis para utilização.

Vantagens do QR Code Pagador do PIX

O QR Code do Pagador ainda poderia favorecer o crescimento do número de pessoas que utilizam o PIX em seu dia-a-dia. Embora esse número tenha sido crescente, ainda existem muitas pessoas que podem ser alcançadas.

Nesse sentido, essa nova função seria muito relevante, como aponta o Consultor no Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC (Decem), Breno Lobo. Ele afirmou que “Ao permitir que o usuário faça pagamentos em estabelecimentos comerciais ou transferências quando não tenha acesso à internet, amplia-se o acesso da sociedade ao PIX”.

Breno Lobo aponta que a possibilidade de pagamentos através do PIX sem o uso da internet pode acabar democratizando o acesso e o uso dos pagamentos eletrônicos. Muitas pessoas deixam de utilizar o PIX, seja por opção ou obrigatoriamente, por conta justamente dessa limitação de internet para utilizar em diversos momentos que precisa.

Apesar dessa expectativa gerada sobre o início do QR Code Pagador, Lobo diz que “O detalhamento do modelo está em discussão no Fórum Pix. A expectativa é de que ele esteja à disposição dos usuários até o final deste ano”.

Novas funções do PIX estão vindo por aí

Diversas funcionalidades novas devem ser implementadas no PIX ao longo da agenda evolutiva da ferramenta, no entanto, cada uma delas deve apresentar um período exclusivo para ser implementado. Além disso, os detalhes de muitas dessas funções ainda estão sendo discutidas e podem ter alterações até o dia em que de fato iniciarem no Brasil.

Só para se ter uma ideia de quantas novidades estão vindo por aí, o Banco Central, por meio de representantes, já chegou a anunciar, o PIX Internacional, o saque PIX, o QR Code do Pagador, possibilidade estorno em caso de fraudes utilizando o PIX e muitas outras que ainda estão sendo comentadas.

De qualquer forma, o PIX veio para simplificar a vida de muitos brasileiros, através de um serviço de pagamentos e transferências que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem custos para pessoas físicas. Até mesmo para empresas, em que pode ocorrer algum tipo de cobrança, o valor acaba sendo baixo em relação às outras formas que eram utilizadas.