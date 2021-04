PL busca suspensão de validade editais homologados

Um importante Projeto de Lei (PL) avança na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o qual busca determinar a suspensão da validade dos concursos (concurso SP), incluindo as seleções dos poderes executivo, legislativo, judiciário, alem do Ministério Público.

O PL 652/2020, de autoria do deputado Carlos Gianazzi (Psol), pretende fazer com que todos os editais de concurso SP no estado, que já foram homologados, sejam suspensos até o dia 31 de dezembro. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição.

Após a distribuição, a relatoria do PL ficou sob o comando do deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Se for aprovada, o texto será encaminhado para votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e, em sequência (em definitivo) para votação no Plenário da casa legislativa.

Concurso SP: oportunidades

Em janeiro deste ano, o governador do estado de São Paulo, João Dória, assinou o decreto Nº 65.463/21 que dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal no contexto da pandemia do novo coronavírus (concurso SP).

O texto divulgado trouxe a suspensão da realização de novas seleções públicas, admissão de estagiários, além das nomeações para cargos públicos até o dia 31 de dezembro de 2021.

Vale o registro de que essa medida se destina apenas aos certames estaduais e órgãos que não possuem autonomia administrativa. Sendo assim, concursos municipais e Tribunais, por exemplo, não deverão ser afetados pela suspensão. Por isso, veja uma lista de possibilidades abaixo:

Concurso TCM SP O concurso para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo não deverá ser afetado pelo decreto, já que se trata de um concurso municipal. As inscrições do certame serão reabertas assim que o edital for retomado. banca : Vunesp vagas : 12 + CR cargos : Auxiliar Técnico de Fiscalização e Agente de Fiscalização escolaridade : nível médio e nível superior remuneração : R$ 10.200,00 a R$ 19 mil data de provas : SUSPENSAS inscrições : serão reabertas Mais informações do edital AQUI Cursos completos AQUI



Concurso TJ SP O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo possui autonomia administrativa e, por isso, poderá realizar novas contratações mesmo o período em que o decreto estiver válido. O órgão conta com um edital ainda vigente – tanto para capital quanto para o interior– mas o número de cargos vagos chama atenção, o que reforça a necessidade de novas nomeações.



Concurso MP SP O Ministério Público do estado também possui autonomia administrativa para a contratação de novos servidores. O novo edital para o órgão também está previsto no orçamento para 2021. Situação: em andamento Banca : Vunesp Cargo : Oficial de Promotoria Vagas : 73 Escolaridade : nível médio Salário inicial : R$ 4.748,69 Link para o último edital



Além desses três citados, é importante lembrar que assim como ocorreu ao longo do ano de 2020, o governo do estado poderá abrir exceções para novas contratações em área consideradas essenciais, como as áreas da saúde, segurança e educação.

