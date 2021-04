PL de educação domiciliar: Ministros não acreditam que violência doméstica pode aumentar

Há sete projetos de lei sobre educação domiciliar em debate no Congresso e um definitivo deve entrar votação até o mês julho deste ano.

Com resolução mais rápida do que outros projetos tidos como mais urgentes, este visa regulamentar o chamado homeschooling. Essa modalidade se caracteriza pelas aulas para crianças e adolescentes realizadas em casa, com auxílio dos pais ou tutores.

Desse modo, os estudantes em fase escolar não têm a obrigação de ir à escola regular. Apesar de haver diversas regras para que as famílias façam a adesão à modalidade, especialistas em educação dizem que ela pode representar um risco cognitivo e social aos jovens.

Contrário aos educadores críticos à educação domiciliar, Milton Ribeiro, ministro da Educação, defende o método. De acordo com ele, os pais escolhem o homeschooling se quiserem. Ou seja, não têm a obrigação.

Educação em casa e aumento da violência

O representante máximo do MEC do governo Bolsonaro aproveitou a ocasião para dizer que é “descabida” a afirmação de educadores sobre a possibilidade de aumento da vulnerabilidade social das crianças envolvidas. Para muitos críticos, casos de violência doméstica podem aumentar com a educação domiciliar em tempo integral.

“A violência doméstica contra criança existe desde o tempo passado, quando não se falava em homeschooling. Não é o fato de ir à escola regular que livra a criança de violência doméstica. É um outro tema, um outro assunto”, diz o ministro.

Na visão de especialistas, os professores, convivendo diariamente com os alunos, conseguem perceber sinais dados pelas vítimas, como alterações de comportamento.

Ministra cita estupro que sofreu

Damares Alves disse que os temores sobre abuso em casa com crianças em regime de homeschooling “não se sustenta”.

Além disso, a ministra citou que foi estuprada quando criança e disse que, mesmo matriculada em uma escola, o abuso sexual por um parente da família, que durou dos seus 6 aos 8 anos, não foi evitado.

A ministra também rebateu o argumento de que o projeto de homeschooling atende demandas de uma parcela muito pequena da população e disse que seu ministério é de defesa das minorias.

Ela citou artigo da convenção americana de direitos humanos em que os que pais têm direito a fornecer aos filhos “a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções”.