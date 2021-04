Planejamento Financeiro e Seus Objetivos

Planejamento financeiro pessoal e seus objetivos pessoais

Para que possa viabilizar um planejamento financeiro pessoal é fundamental que se direcione estrategicamente, ainda que esteja com suas finanças completamente desalinhadas.

Por isso, trouxemos algumas dicas para que possa implementar em sua vida financeira e melhorar suas finanças para que alcance seus objetivos em curto, médio e longo prazo.

Primeiramente, tenha um planejamento financeiro. No entanto, para isso é necessário que tenha clareza quanto a sua situação financeira atual.

Controle seus custos

Por isso, anote todos os seus custos fixos e variáveis, bem como, faça uma lista de todas as suas dívidas, dessa forma poderá ter o mapeamento real da sua situação financeira atual. Os custos fixos são pertinentes aos custos de vida, no caso, contas de água, luz, telefone, aluguel, plano de saúde etc. Ao passo que os custos variáveis são as situações que você pode adaptar futuramente.

Faça acordos, mas não muitos ao mesmo tempo!

Por isso, ao ter clareza sobre quanto você deve, poderá verificar a possibilidade de realizar acordos com as operadoras de cartão de crédito, por exemplo.

Além disso, terá um valor para que possa trabalhar. No entanto, caso possua muitas dívidas no momento, não faça acordo de todas elas ao mesmo tempo. Pois, você corre o risco de pagar todos os acordos simultaneamente até certo ponto, e posteriormente, corre o risco de parar de pagá-las. O que é uma grande perda financeira e uma frustração para seus planos.

Por isso, é importante ter atenção à possibilidade de fazer um acordo para viabilizar outro, depois de terminar os primeiros. Assim sendo, poderá viabilizar uma poupança, sendo esse um ponto importante do seu plano financeiro.

Poupar dinheiro e um hábito que deve ser reforçado

Uma poupança é fundamental dentro de um planejamento pessoal. Todavia, muitas pessoas acabam não realizando esse fluxo alegando que não sobra dinheiro. No entanto, é importante ter em mente que poupar é um hábito.

Por isso, caso você tenha o hábito de poupar dinheiro todos os meses, ainda que seja um valor muito baixo, conforme suas finanças melhorarem, você poupará valores maiores naturalmente.

No entanto, tenha paciência com seus processos e direcione assertivamente seus objetivos. Pois, a tendência é que com o passar do tempo, os planejamentos em todas as áreas da sua vida se tornem uma necessidade e direcionem seus objetivos, tal como ocorre com as empresas. Pois, quem não se planeja, fica aquém de suas capacidades e direcionamentos de ideias.