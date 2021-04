Plano de carreira : comece já o seu

Se você ainda não pensou sobre plano de carreira, é melhor começar a refletir sobre isso.

A princípio, o ideal é que trabalhadores e empresas planejem juntos o plano de carreira, pois ela estimula o desenvolvimento das capacidades e principalmente a motivação de seus funcionários.

Porém, nem sempre isso acontece.

Seja como for, caso a firma não garanta desenvolver seu projeto de crescimento de trabalho, não se desespere.

Crie seus próprios métodos e objetivos para alcançar seu sucesso profissional, afinal, sua conquista de trabalho depende de você.

Nesse artigo, você vai conferir o significado de plano carreira e saber dicas para montar melhor seu projeto de profissão.

Confira abaixo.

O que é plano de carreira?

Em primeiro lugar, plano de carreira são metas e objetivos da qual o empregado percorre dentro de uma empresa.

Em outras palavras, é como um guia do crescimento profissional do funcionário.

Antes de tudo, é bom entender o que significa de fato carreira.

É bem verdade que esse conceito não é mais linear.

O que isso significa?

Antigamente, o funcionário entrava como estagiário ou assistente e galgava degraus e posições até chegar, ou não, ao último cargo da instituição.

Hoje em dia raramente funciona dessa forma.

Antes de tudo, a carreira é formada pelas suas experiências dentro do ambiente de trabalho e, provavelmente, vai depender do seu objetivo no mundo corporativo.

O que significa é que é necessário você ter um plano de carreira bem definido para alcançar o sucesso profissional.

Como construir um plano de carreira?

Como já foi dito anteriormente, nem todo profissional segue a mesma trajetória na empresa.

Portanto, para construir um plano de carreira é necessário saber aonde você pode e quer chegar dentro da corporação.

Nesse sentido, terá uma direção que vai definir quais metas e degraus você deverá seguir para alcançar seus objetivos.

Após conhecer que caminhos você deve percorrer, é hora da ação.

Confira abaixo alguns passos necessários até a conquista profissional.

Defina suas metas

Assim que você entrar na empresa, é importante ter alguma meta traçada, mesmo que seja ambiciosa. Por exemplo, se tornar o diretor geral da corporação.

Já pensou?

Não fique intimidado por saber que não é um processo fácil.

Provavelmente, para atingir essa meta você deverá passar por muitos desafios e talvez leve muito tempo para chegar ao objetivo proposto, concorda?

Mas, não desanime em relação ao tempo. Você poderá fazer metas de curto prazo, use como escadas, um passo de cada vez.

Por exemplo, conquiste a liderança de sua equipe, estude, colabore e planeje sua carreira em dois em dois anos.

Não precisa ir com muita sede ao pote. Seja organizado e metódico em seu planejamento que aos poucos seu caminho vai se abrindo naturalmente.

Estude o planejamento de carreira de sua empresa

Primeiramente, é muito importante discutir sobre suas expectativas de carreira com os responsáveis da empresa que você trabalha.

Crescer na sua função depende de um incentivo de ambas as partes na trajetória do funcionário.

Sabendo disso, seja comunicativo no processo.

Dialogue com pessoas experientes em seu trabalho, que ocupam cargos que almeja alcançar um dia. Estude o processo que chegou até lá e tente fazer igual.

Compreenda todo passo de sua evolução, demonstre interesse de como funciona a dinâmica do mercado.

Seja atento.

Provavelmente, seguindo essas dicas e com muita dedicação, os olhos estarão em cima de você. então, surpreenda.

Conheça bem suas habilidades

Assim como é necessário você conhecer a empresa que trabalha, também é preciso conhecer a si mesmo.

Em outras palavras, conheça suas habilidades e competências para que saiba aproveitá-las e desenvolvê-las.

Nesse sentido, desenvolver seu potencial é crucial para alcançar mais rápido seus objetivos.

Porém, não se limite apenas no que sabe fazer melhor, estude seus defeitos e melhore suas capacidades.

Provavelmente, você já descobriu ser bom em algo quando assumiu alguma tarefa que nunca realizou, não é verdade?

Pois bem, há muitas vantagens em se arriscar ao novo.

Plano de carreira promovida pelas empresas

Algumas empresas oferecem um plano de carreira já bem desenhado aos funcionários.

Nesse caso, a instituição deverá fornecer um cronograma com etapas de fases, cargos, funções e salários para seus colaboradores.

Dessa forma, eles vão saber exatamente de que precisam para alcançar os seus objetivos e o caminho que devem trilhar nesse processo.

Há alguns modelos prontos que algumas empresas usam para traçar o projeto de carreira dos funcionários, abaixo veja alguns exemplos práticos.

Carreira Y

A princípio, nesse modelo o profissional decide dar continuidade na carreira que estudou. Ou seja, atuar no mercado de trabalho da qual se preparou anos para exercer.

Assim como indica a letra y, em algum momento da trajetória, o profissional deverá escolher entre dois caminhos.

Interessante, não é?

Entretanto, caso o profissional tenha pretensões gerenciais, é possível que ele siga com seu plano de carreira para aperfeiçoar seus conhecimentos.

Por outro lado, poderá escolher ser responsável pela pesquisa de produtos, projetos ou pesquisas.

Além disso, a carreira de modelo y é ideal para o profissional que tenha uma visão inovadora com bagagem teórica e prática.

Carreira W

Antes de mais nada, a carreira w permite que o profissional exerça tanto a parte técnica, quanto a parte de liderança.

Por tanto, esse modelo agrega uma terceira via que consiste em afirmar que o profissional pode assumir a gestão de um projeto e ao mesmo tempo assumir outra área.

Dessa forma, o colaborador poderá ser multifuncional e assumir vários projetos para ganhar a experiência necessária para o sucesso.

Compreendeu agora?

Abriu os horizontes, não é mesmo?

Procure na sua empresa o modelo que eles gerenciem o seu plano de carreira e escolha o que mais encaixe em seu perfil.

Porém, não esqueça: seu plano precisa ter métodos, práticas e objetivos bem traçados em comum acordo com o da instituição.

Dessa forma, você irá desenvolver seu potencial ao máximo gerando resultados otimizados dentro da corporação.

Portanto, seu plano de carreira deverá proporcionar a você e sua empresa a possibilidade de crescimento em conjunto.

Já sabe aonde quer chegar?

Então, mãos à obra.