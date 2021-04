Planta do Top 10, Thaís sai do BBB21 após rixa com Juliette e romance frustrado · .

Eliminada do BBB21 na noite desta terça-feira (13) após enfrentar Fiuk e Arthur Picoli no paredão, Thaís Braz foi aquela planta que, de alguma maneira, conseguiu chegar no Top 10 da edição. Apesar de não ser relevante para o jogo, a dentista conseguiu raros holofotes ao correr atrás de beijinhos do filho de Fábio Jr. e criar uma rivalidade com Juliette Freire.

Sem criar estratégias, Thaís não contribuiu em nada para o jogo em si. Nem mesmo de combinações de votos a goiana participou. As plaquinhas de “turista” e “figurante” que recebeu em Jogos da Discórdia ao longo do programa foram bastante justas, pois ela era vista, na maioria das vezes, tomando sol na piscina e tirando foto de seus looks.

Seu primeiro destaque foi o beijo em Fiuk –que por sinal, foi a primeira carícia da edição. Durante semanas, porém, a vida de Thaís dentro do confinamento se resumiu em correr atrás do ator. A situação só mudou depois que Viih Tube passou a investir em uma parceria com ela.

A partir de então, seu enredo passou de “namorinho de colegial” para “amizade infantil”, com direito até a VT na Disney dentro da edição. A infantilidade da dupla foi tanta que fez crescer uma rivalidade feminina contra Juliette. Thaís ficava enciumada por ter que “dividir” a melhor amiga com a advogada.

A goiana passou a falar mal da paraibana todos os dias, o que foi um erro crucial para sua eliminação –já que, do lado de fora, Juliette é a favorita. Se ela continuasse apenas tomando sol e tirando fotos, poderia chegar ao Top 5, pois o público não se daria ao trabalho de tirá-la antes de dois personagens bastante odiados: Fiuk e Arthur.

Mas não foi só o público que se irritou com a infantilidade e a irrelevância da dentista. Tiago Leifert, por exemplo, chegou a dar várias broncas nas “sabonetagens” que Thaís tentou fazer em Jogos da Discórdia. Até mesmo J. B. de Oliveira, o Boninho, ficou sem entender o motivo de ele ter selecionado a goiana para o reality.

“Prefiro ser planta do que…”, era uma frase comum que saía da boca da dentista sobre atitudes com que ela não concordava de outros participantes — por exemplo, as agressividades de Arthur e as “palestrinhas” de Juliette. Em outras palavras, Thaís foi uma planta consciente de sua fotossíntese e conformada com esse papel.

