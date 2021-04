Plantão BBB: Ana Clara recebe Marcelo Adnet e Babu Santana nesta terça-feira | plantão BBB

Marcelo Adnet, que integra o time fixo de comentaristas do programa, não esconde que é fã do BBB: “Acho que o BBB evoluiu com a sociedade e, nos últimos anos, passou a ter uma visão mais moderna de jogo: a sociedade brasileira assiste suas transformações por meio do programa. Os conflitos da casa representam os conflitos que vivemos. O BBB acaba sendo um microcosmo disso tudo”.