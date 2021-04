‘Plantão BBB’ avalia amizade de Gilberto e Juliette, o ship #Juliuk e traz Mumuzinho no karaokê | plantão BBB

E por falar em amizade, teve um olhar especial sobre a aproximação de Viih Tube com a advogada e maquiadora paraibana e um possível flerte, nos 45 do segundo tempo, de Juliette e Fiuk. Confira!

Mumuzinho pipoqueiro? Que nada. Numa dinâmica proposta por Ana Clara, o cantor respondeu na lata algumas perguntinhas sobre a Prova do Líder, que acontece logo mais. Quem merece ganhar a Prova do Líder de hoje à noite, quem deveria levar a melhor na disputa para movimentar mais ainda o jogo, quem ele quer que vença e quem essa pessoa deve indicar ao Paredão. Ele também compartilhou suas impressões sobre Viih Tube: “Está pronta para atuar. Tenho certeza que virá um Oscar”. Assista!

O técnico do The Voice + enfrentou um desafio de encarar um karaokê com as cantorias do BBB. O clássico “Iarnuou”, de Solange, do BBB4, não ficou de fora.