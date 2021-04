Plantão BBB derruba ibope e é programa menos sintonizado da Globo · .

Criado às pressas para tentar surfar na audiência do BBB21, o Plantão BBB criou um abismo na grade da Globo e se tornou o programa menos sintonizado da emissora. Na tarde de quinta-feira (15), a atração comandada por Ana Clara Lima anotou 7,7 pontos na Grande São Paulo, com apenas 17,0% de participação das TVs ligadas. No mesmo horário, a Record marcou 9,5 pontos e teve 21,0% de share com A Hora da Venenosa, quadro de fofocas exibido no Balanço Geral.

Com a proposta de repercutir os assuntos do reality –estratégia usada pela concorrência em programas de fofoca–, a atração demorou para ser criada e acabou perdendo o bonde das polêmicas geradas no início da edição.

O primeiro Plantão BBB foi ao ar em 5 de abril, quando as peças que mais movimentavam o jogo, como Karol Conká, Nego Di, Projota e Lucas Penteado, já tinham saído da casa. Outro título para lamentar é o de única produção em toda a grade que tira a liderança da Globo no ibope.

Veja abaixo as audiências de 15 de abril, quinta-feira, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,4 Bom Dia São Paulo 6,7 Bom Dia Brasil 7,5 Mais Você 7,6 Encontro com Fátima Bernardes 7,7 SP1 10,2 Globo Esporte 10,0 Jornal Hoje 10,0 Plantão BBB 7,7 Sessão da Tarde: Uma Manhã Gloriosa 9,5 Ti Ti Ti 15,0 Malhação 16,1 A Vida da Gente 19,9 SP2 22,9 Salve-se Quem Puder 26,5 Jornal Nacional 28,8 Império 30,7 Big Brother Brasil 21 30,3 The Good Doctor 14,5 Jornal da Globo 7,8 Conversa com Bial 5,0 Boletim Rede BBB 4,5 Corujão: Sangue Jovem 4,4 Hora 1 4,3 Média do dia (7h/0h): 6,5 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,0 Balanço Geral Manhã (rede) 1,5 Balanço Geral Manhã (local) 3,1 Fala Brasil 4,0 Hoje em Dia 4,6 JR 24h (manhã) 4,6 Balanço Geral 8,0 Belaventura 4,7 JR 24h (tarde 1) 4,0 Cidade Alerta 7,9 JR 24h (tarde 2) 8,0 Jornal da Record 9,6 Gênesis 11,5 Topíssima 7,2 Repórter Record Investigação 3,7 Chicago Med Atendimento Emergencial 2,1 JR 24h (madrugada) 1,8 Fala Que Eu Te Escuto 1,0 Escola do Amor 0,8 Religioso 0,5

Média do dia (7h/0h): 5,0 Primeiro Impacto 3,4 Vem Pra Cá 3,5 Bom Dia & Cia 4,6 Cupom Premiado Baú 4,2 Fofocalizando 5,3 Casos de Família 4,5 Triunfo do Amor 6,7 Amores Verdadeiros 7,4 SBT Brasil 5,4 Roda a Roda 6,5 Cupom Premiado Baú 6,3 Chiquititas 5,8 Programa do Ratinho 5,7 A Praça é Nossa 5,3 The Noite 3,1 Operação Mesquita 2,1 Conexão Repórter 2,0 SBT Brasil (reapresentação) 1,9 Primeiro Impacto 2,2

Fonte: Emissoras