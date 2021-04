Plantão BBB estreia nesta segunda com apresentação de Ana Clara e time de comentaristas; confira quem são | plantão BBB

Dia de estreia na telinha da TV Globo. O Plantão BBB que será apresentado por Ana Clara entra na programação na tarde de hoje. A apresentadora não estará sozinha, teremos comentaristas que são expert no assunto também: o ator e apresentador Marcelo Adnet, a jornalista e apresentadora Foquinha, as influenciadoras digitais Pequena Lo e Thamirys Borsan e a jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má. Na ocasião, Tia Má vai fazer a estreia junto com ex BBB e agora apresentadora do programa. Os outros se revezaram durante a semana.