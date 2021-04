Plantão BBB fecha semana de estreia atrás da Record e acende alerta na Globo · .

A boa audiência que o BBB21 tem alcançado nas noites da Globo não se estendeu para o Plantão BBB, programa criado às pressas para repercutir o reality durante a tarde. A atração comandada por Ana Clara Lima fechou sua primeira semana no ar com três derrotas consecutivas para A Hora da Venenosa. E também ficou atrás da Record na média semanal.

Nesta sexta (9), segundo dados prévios da Grande São Paulo, o programa da Globo repetiu o desempenho ruim de quinta-feira (8) e marcou 8,5 pontos. No confronto direto, as fofocas de Fabíola Reipert no Balanço Geral registraram 9,6.

Com isso, na média de toda a semana, a Record já assumiu a liderança (por centésimos) no principal mercado publicitário do país: foram 9,83 pontos para a Venenosa, contra 9,81 de Ana Clara e os comentaristas do BBB21. O SBT, que exibe a série Sam & Cat no horário, teve 5,2 pontos durante os cinco dias úteis.

A diferença, apesar de pequena –0,02 ponto corresponde a apenas 1.531 domicílios na Grande São Paulo–, já acendeu um sinal de alerta na Globo por se tratar da semana de estreia do Plantão BBB, que deveria despertar a curiosidade do público.

E, se a situação está ruim em São Paulo, fica pior em outras regiões do país. Em Goiânia (GO) e Belém (PA), a mais recente estreia da Globo ficou na terceira posição nesta sexta: na capital goiana, o Plantão BBB marcou 4,1 pontos, contra 10,1 do Balanço Geral local e 5,7 do Bom Dia & Cia.

Já na metrópole paraense, o policialesco da Record registrou 9,5 pontos, ante 8,7 do SBT e 6,2 do programa que repercute o reality show. O . apurou ainda que a atração de Ana Clara ficou em segundo lugar em Belo Horizonte e Salvador.

Nos dados consolidados de audiência, o Plantão BBB já perdeu para a Record em São Paulo na quarta (7), com 9,9 x 10,1, e na quinta (8), 8,5 x 9,1. Sua melhor audiência foi na terça (6), quando teve a participação de Babu Santana e Marcelo Adnet e registrou 11,2 pontos, contra 10,4 da Venenosa.

