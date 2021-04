‘Plantão BBB’ ganha ares de resenha esportiva com Luís Roberto e Marcelo Adnet | plantão BBB

Luís Roberto provou que não tem nada de pipoqueiro e elencou o goleador do BBB, o retranqueiro, o armador, aquele que se esconde do jogo, o driblador, o perna de pau, quem cisca, cisca, mas não sai do lugar e quem distribui o jogo. Ele contou com os comentários de Galvão Bueno e Milton Leite, na voz de Adnet. Dê o play!