‘Plantão BBB’: João Vicente de Castro faz análises dos jogadores, plantas surpreendem e flertes na reta final | plantão BBB

PAREDÃO: VOTE PARA ELIMINAR ARTHUR, JOÃO LUIZ OU POCAH

1 de 5 João Vicente conversa com Ana Clara — Foto: Globo João Vicente conversa com Ana Clara — Foto: Globo

Antes de tudo, quem resumiu bem o que está acontecendo no confinamento foi ninguém menos que Eri Johnson, que soltou a voz em uma música para lá de especial! Assista:

Eri Johnson canta música para o BBB

2 de 5 João Vicente no Plantao BBB — Foto: Gshow João Vicente no Plantao BBB — Foto: Gshow

João Vicente não ficou em cima do muro e partiu para a sua missão de avaliar os brothers e sisters da casa. Ele confessou que queria que Juliette ou João Luiz tivessem ganhado a última prova do Líder, vencida por Gilberto. O ator e apresentador ainda comentou a indicação de Gil para o Paredão:

“Quando não é um dia turbulento? Isso nunca aconteceu! O que rolou foi a polêmica na indicação do líder, o Brasil inteiro ficou chocado! A gente ficou muito estarrecido, porque a gente ia ver o que aconteceria com a Viih Tube, que nunca foi (a um Paredão). É interessante testar as pessoas. A gente não sabe o que o Brasil acha.”

3 de 5 Gilberto é coroado por Fiuk no BBB21 — Foto: Globo Gilberto é coroado por Fiuk no BBB21 — Foto: Globo

João Vicente considera Viih Tube e Camilla de Lucas ótimas jogadoras e destaca a sinceridade de Juliette na competição. Ele tambem falou sobre o que pensa do João Luiz, Gil e Arthur. “Tenho críticas muito profundas sobre o que ele fez com a Carla (Diaz), mas ele está aí, se reinventou. Tem muitos bons jogadores na casa”. No pódio de João Vicente tem Juliette em primeiro lugar, Gil em segundo e João Luiz em terceiro.

Repercussão na madrugada

E teve aquela repercussão básica sobre o que anda rolando na casa após os últimos acontecimentos desta “supersemana”! Confira:

Veja o que rolou na madrugada pós formação do paredão

Será que rolou um flerte entre Fiuk e Juliette?

Ana Clara não deixou de falar sobre o climinha que pode estar rolando entre Fiuk e Juliette, que estão cada vez mais próximos!

“Será que vai rolar? Podia rolar, né, gente? O que custa um beijinho?”, torceu Ana Clara.

4 de 5 Ana Clara no Plantão BBB — Foto: Globo Ana Clara no Plantão BBB — Foto: Globo

Foquinha traz análises do jogo

A colunista Foquinha fez uma análise bem-humorada das plantas que estariam habitando a casa do Big Brother Brasil. “A pergunta que não quer calar é: planta faz isso? Temos um fenômeno: dos oito finalistas, quatro foram considerados plantas lá no início”, destacou Foquinha. Confira a coluna completa no vídeo!

5 de 5 Colunista Foquinha no Plantão BBB — Foto: Globo Colunista Foquinha no Plantão BBB — Foto: Globo

Preta Gil e Pabllo Vittar mandam recado para o BBB

Ana Clara fez questão de adiantar as atrações da festa, ou melhor do BBBotequim, que acontece na nesta noite de quarta: Pabllo Vittar e Preta Gil! Elas mandaram recadinhos falando sobre a expectativa para o show de logo mais para os oito finalistas. Veja no vídeo!

Reveja o Plantão BBB desta quarta-feira, 21/4:

🎧 Ouça o podcast do BBB:

▶ Conheça e ouça todos os podcasts do Gshow!