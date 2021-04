‘Plantão BBB’ recebe Lumena e repercute estreias de Pocah na liderança e de Viih Tube no Paredão | plantão BBB

O Plantão BBB de 23/4 teve o selo Lumena de autorização. Sexta eliminada do BBB21, a psicóloga baiana foi a convidada da atração e ponderou sobre a vida dela desde a saída do reality, em março: “Aprendi a colocar cílios e a me maquiar, vim aqui compartilhar a minha beleza. Tenho me reinventado, assumindo os meus BOs, me permitindo viver uma relação com a internet, recebendo muito amor e carinho aqui fora.”