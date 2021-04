Restando apenas nove brothers, na casa, nada melhor do que um ex-participante dessa edição dar o seu parecer sobre o andamento do jogo. Arcrebiano, o Bil, segundo eliminado do BBB21, aceitou responder às perguntas de um pingue-pongue sincerão proposto por Ana Clara. Quem faz hora extra, a maior surpresa, a maior decepção, quem ganha e quem não vai ganhar, e um recado especial. Assista!