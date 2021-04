‘Plantão BBB’ traz spoiler da festa de hoje à noite: Ferrugem e Mumuzinho | plantão BBB

Alerta de spoiler! O Plantão BBB desta quarta-feira, 28/4, adiantou quem fará o show de logo mais na casa mais vigiada do Brasil: Ferrugem e Mumuzinho! E nos embalos desta quarta, a atração foi em ritmo de balada com Gloria Groove, a Dona da Festa Toda. Mas também teve muita emoção, com os brothers aderindo à campanha Vacina Sim, e repercussão do paredão e da nova Líder Juliette, com direito a paródia de Tom Cavalcante da música “La Belle de Jour”, de Alceu Valença, uma das canções preferidas da paraibana.