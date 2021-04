‘Plantão BBB’ traz spoiler da festa de Viih Tube e reflexões sobre empatia e fair play | plantão BBB

O Plantão BBB desta quarta-feira, 7/4, contou com as presenças da jornalista e apresentadora Foquinha e do ator e humorista Rafael Infante. A atração repercutiu o discurso de Tiago Leifert sobre empatia e deu aquele spoiler sobre a festa da líder Viih Tube, logo mais no BBB21. O tema da balada é Festa Infantil! e Ana Clara mostrou em primeira mão o figurino da sister: saia plissada rosa e blusa de lantejoulas.