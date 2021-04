“Plantão” funciona, e Jean Mota, do Santos, acompanha nascimento do 2º filho em SP

Jean Mota é pai pela segunda vez. O filho Nathan nasceu na madrugada desta quinta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O meia do Santos saiu do hotel em Atibaia até a capital paulista para acompanhar o nascimento de Nathan. Para facilitar o deslocamento, o jogador foi com seu carro até o hotel no interior paulista onde o Peixe treina e ficou de “plantão”.

Nathan nasceu com saúde após um susto na família. A esposa de Jean, Marianne, e o filho mais velho, Theo, foram diagnosticados com covid-19 na reta final da gestação e estão recuperados.