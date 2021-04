Plataformas de Empréstimos Para Pessoa Física

Empréstimos para pessoa física – Como solicitar?

O planejamento financeiro pessoal requer estratégias para que as contas sejam pagas, muitas vezes, é viável verificar as opções de empréstimos para pessoa física. Dessa forma, ajustes sejam feitos para que o fluxo financeiro entre no fluxo positivo.

Por isso, muitas pessoas optam por um empréstimo pessoal, o que é totalmente plausível. Visto que os juros do empréstimo podem ser menores do que os juros do rotativo do cartão de crédito. Decerto, essa troca de dívidas pode ser viável dentro de um plano de finanças bem amparado.

Sendo assim, trouxemos algumas opções de plataformas que oferecem empréstimos para pessoas físicas através de parcerias com financeiras e bancos.

Bom Pra Crédito

Bom Pra Crédito é uma plataforma de empréstimos bastante popular e muito utilizada pelas pessoas físicas. São muitas as opções, já que a plataforma possui muitos parceiros e as opções aparecem no aplicativo de forma rápida e dinâmica.

O app Bom Pra Crédito permite simulações de diversos valores e propostas diferenciadas. Além disso, a liberação costuma ser rápida. Por isso, já foram disponibilizados mais de 7 milhões de empréstimos por essa plataforma.

Creditas

A Creditas é uma conhecida plataforma de empréstimo online. Assim como a anterior, possui diversos parceiros. É importante que se atente às opções, visto que as taxas podem variar de 12,5% até 60,78% ao ano, dependendo do crédito que você solicitar.

No entanto, a Creditas fornece empréstimo para pessoas físicas apenas com a condição de garantia ou consignação. Sendo assim, a plataforma solicita garantia de imóvel ou veículo ou consignado privado (quando a empresa faz parceria com a Creditas).

FinanZero

A FinanZero conecta os consumidores às empresas que oferecem créditos, sendo assim, é um correspondente bancário. Por isso, abrange as seguintes opções dentro desse serviço:

Refinanciamento de imóvel;

Refinanciamento de veículo;

Empréstimo para negativados.

O site oferece simulador que compara as ofertas e ajuda o cliente a decidir pela proposta que melhor lhe atende em sua necessidade.

Geru

A Geru foi a primeira plataforma de empréstimos 100% online do Brasil. Interessante para pessoa física por não solicitar garantias. Essa plataforma promete liberar até R$ 50 mil, porém, obviamente, mediante análise dos parceiros.

É uma plataforma de empréstimo para pessoa física bastante prática e permite o parcelamento do empréstimo em até 36 meses. Conforme consta no site da empresa, o cliente informa o quanto precisa e escolhe a quantidade de parcelas que quer pagar. A empresa promete realizar empréstimos de R$ 2 mil a R$ 50 mil, com prazos de pagamento de até 36 vezes.

Importante viabilizar um empréstimo dentro de uma análise financeira pessoal para que o crédito seja uma solução. Dessa forma, não causará mais problemas futuros para seus planos financeiros.