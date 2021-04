Play at Home da Sony vai dar mais jogos grátis de PS4 em breve

A Sony confirmou que vai dar mais jogos grátis como parte do Play at Home, programa que visa levar mais diversão a quem está em casa isolado por conta da pandemia. Recentemente, vimos Horizon Zero Dawn e outros nove títulos sendo dados de graça, algo que deve se repetir com novos títulos em breve.

Sid Human, diretor de comunicações da Sony, afirmou que o programa receberá novas atualizações e destaca que os jogos atuais estarão disponíveis para download até o dia 22 de abril. Já Horizon Zero Dawn poderá ser baixado até o dia 14 de maio.

Enquanto não recebe atualizações, confira abaixo a lista de games disponíveis para download.

Vale a pena ficar de olho no que a Sony tem para oferecer, como parte do Play at Home a empresa já disponibilizou Ratchet & Clank, Journey e Uncharted: The Nathan Drake Collection.