PlayStation 5 tem embalagem totalmente reciclável

As empresas estão cada vez mais preocupadas com as questões ambientais, independentemente do seguimento no qual atuam. A Sony é uma delas, e revelou em um comunicado enviado à imprensa que as embalagens do PlayStation 5 e seus acessórios usam menos plástico que o convencional.

A iniciativa faz parte do plano Green Management 2025 e o One Blue Ocean Project da companhia, que foi responsável por eliminar de 93% a 99% do uso de plástico em cada embalagem. No caso do PlayStation 5, o pacote foi planejado para ser totalmente reciclável, sendo que o isopor foi substituído por cartões e bandejas com polpa de papel, além de também usar papel nas abraçadeiras e abas dobráveis coladas para proteger cabos e manuais.

Por fim, a Sony também revelou que o objetivo para 2021 é a inclusão de polipropileno reciclado de resíduos pós-industriais nas caixas de jogos físicos na Europa – algo que posteriormente será adotado em todas as regiões do globo.