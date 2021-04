PlayStation Plus Video Pass: Sony testa serviço streaming na Polônia

Como forma de teste, a Sony anunciou seu novo serviço de streaming de vídeo para PS4 e PS5, o PlayStation Plus Video Pass, que por enquanto só vai funcionar na Polônia. O produto por assinatura permite que usuários dos videogames tenham acesso a mais de 20 filmes e séries produzidas pela Sony Pictures e ainda desfrutem da PS Plus. Isso confirma os boatos de ontem em que uma imagem do serviço apareceu na internet e foi apagada em seguida.

Segundo o vice-presidente de serviços globais da Sony, Nick Maguire, a empresa está fazendo este lançamento de forma monitorada antes de fazer um lançamento completo. Ele explica que a Sony pretende ver se os jogadores se beneficiarão com o serviço, quais títulos escolhem assistir, o que procuram nele e com que frequência o utilizam.

Imagem de divulgação do PlayStation Plus Video PassFonte: Sony / Divulgação

Segundo Maguire, a Polônia foi escolhida porque o PlayStation tem uma base de jogadores grande por lá e é um país onde as pessoas são muito adeptas de serviços de vídeo sob demanda. Além disso, ele conta ainda que há outras informações relevantes para o país ter sido escolhido e que não pode revelar quais são, mas explica que tem as características ideais para os testes.

Apesar de apenas uma possibilidade em análise, tudo indica que a empresa quer ampliar o serviço em caso de sucesso nesta etapa. Vale lembrar que a Sony é detentora de inúmeros filmes e séries.