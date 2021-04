“A gente sentou, falei tudo o que eu pensava”, diz sobre o participante em questão. “Passei todo o meu jogo pra ele. Só estou aqui por conta da misericórdia do Senhor e do público. Se depender de mim, do meu jogo interno, eu estou lascada. Falei tudo pra ele… minhas opções… Aí depois ele votou em mim de novo.”