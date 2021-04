Pocah chora e questiona voto de Camilla de Lucas no BBB21: ‘Você aqui é uma prioridade pra mim’ | casa BBB

“Eu não ia votar no João. Isso que eu te falei sobre eu virar uma opção dele foi uma das coisas que mais me doeram aqui na casa, porque o João nunca foi uma opção pra mim. E eu não esperava que você tinha votado em mim também, não mesmo, só que… Eu não sei nem o que te falar, Cami, sério. É uma pena mesmo. Porque você aqui é uma prioridade pra mim, e eu sempre falei que você estava entrando mesmo no meu TOP 3, de pessoas que me ajudam, que estiveram sempre do meu lado. Toda vez que eu precisei, você estava do meu lado. Sempre que eu fui ao fundo do poço, você estava do meu lado. E eu sempre quis te proteger, sempre que fosse o caso. Então não tenho nem o que falar”.