Pocah declara sobre relação com brothers no BBB21: ‘Isso é amizade, nós somos amigos’ | casa BBB

Depois de ouvir Camilla de Lucas e Gilberto, é a vez de Pocah, que está no Paredão, falar com os colegas de confinamento sobre como está se sentindo. Depois de um papo com Tiago Leifert, os brothers que estão na berlinda puderam dar um recado final para o público e isso acabou inspirando os confinados a fazerem uma roda de partilha. A cantora começa falando: “Prazer viver isso com vocês, de verdade, a gente se conhece muito. Eu tenho amigos de 20 e poucos anos de amizade que eu não vivi o que eu vivi com vocês aqui”.