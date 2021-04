Pocah é pedida em casamento após sair do BBB 21: ‘Você é o amor da minha vida’; veja vídeo

A cantora Pocah foi surpreendida enquanto participava do programa ‘Mais Você’, com Ana Maria Braga, nesta sexta-feira (30) após ser eliminada do BBB21. Durante a entrevista, o marido da cantora, Ronan, pediu ela novamente em casamento.

Pocah e Ana Maria Braga choraram de emoção após o pedido apaixonado. “Meu coração não aguenta não!”, brincou. “Fizemos essa surpresa que ela merece! Ana Maria vai ser madrinha”, disse o Ronan. “Estou nessa!”, topou Ana.

Durante o bate-papo, a apresentadora também brincou com o fato da cantora passar bastante tempo dormindo durante o BBB.

“Gente! Eu acho que é um pouco de vida de mãe com vida de artista que trabalha à noite… Dormir era um refúgio para mim, real. Eu também tenho muita insônia. Nas outras edições eu ficava velando o sono das pessoas (…). Não conseguia ficar acordada o dia inteiro, muita gente dormia para caramba… Era um cansaço mental muito grande, que dormir era meu refúgio, meu momento de paz e tranquilidade. Dormi mesmo! Foi minha estratégia (risos)”, respondeu Pocah.

Ela também comentou sobre Arthur ter reclamado com ela por ela não rer votado em Juliette. “Eu fiquei sabendo nessa madrugada. Eu estava lá dentro e não sabia [sobre o jogo]. Acredito que fizeram para me proteger. Fiquei triste, mas já foi, aconteceu. Fiquei sem o Arthur lá dentro… Fiquei bem triste (…). Peço desculpas ao Arthur, infelizmente…”.

Veja o vídeo do pedido de casamento: