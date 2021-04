Pocah fala sobre brother: ‘Ele faz essas coisas de ficar revivendo as coisas’ | casa BBB

Arthur, então, desabafa com a cantora sobre como se sentiu durante o Jogo da Discórdia, onde foi chamado de mentiroso por Fiuk. “Eu fiquei cego depois da parte do mentiroso. Porque você viu que a gente já teve outro Jogos da Discórdia que falamos ‘tamo junto’, bateu na mão. Eu não ligo. Ligo sim quando vem com um ‘quê a mais’. Por exemplo, quando a Juliette falou, eu já estava entregue. Deixa ela falar o que ela quiser. Não vou tentar me defender e vai ser assim, bicho. Não tem problema. Só não queria que as pessoas achassem que eu sou uma pessoa ruim”.