Pocah questiona se Arthur se incomodou com atitude de sisters, e brother garante: ‘Claro’ | casa BBB

“Arthur, tu não falou”, dispara a confinada, que complementa: “Não é para brigar”. O instrutor de crossfit fala que se acostumou com a situação: “Foi isso 92 dias, 93 agora. A Ju, lá em cima, fez muito pior comigo. Na hora de eu me apresentar, não deixou eu falar… Então eu vou me estressar agora? Não vou”, diz o brother, que na sequência finaliza: “Toda vez é a mesma coisa. A Juliette não deixa eu falar. Fico irritado com isso. Adoro ela, já falei”.