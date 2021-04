Pocah revela decisão a João Luiz e garante: ‘Eu não te odeio’ | casa BBB

A sister, então, comenta: “É só porque eu preciso me fortalecer… É só para eu me manter bem, mas a gente vai se falar. Eu não te odeio”, ela garante. E ainda cita desavença com Gilberto, avaliando que os dois têm questões desde o início do confinamento e que é mais difícil para ela receber esse tipo de opinião de alguém com quem ela não se desentendia como o professor de Geografia.