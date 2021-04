Pocah se emociona ao reconhecer referências da sua carreira na Festa BBBotequim do BBB21 | casa BBB

Pocah é uma das sisters que percebe os detalhes da decoração da festa. A confinada, junto com Camilla de Lucas, encontra o cantinho com a decoração inspirada nos brothers. A influenciadora fica animada ao ver o seu apartamento retratado numa estátua. Depois, a cantora se aproxima do microfone e do telefone rosa e fica emocionada ao tocar nos objetos. Pocah, que está no Paredão, faz um gesto como se atendesse ao telefone e fala: “Eu sou top 8, meu Deus, eu não acredito. Obrigada por tudo, continuem votando, eu não posso sair daqui!“.