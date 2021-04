Pocah se emociona e chora muito ao encontra a filha após a eliminação do BBB21; veja vídeo

O encontro de Pocah, penúltima eliminada do Big Brother Brasil 21, com a pequena filha Toyah, de cinco anos, foi marcada por muita emoção. Em vídeo publicado no Twitter da cantora deste fim de semana, é possível ver o momento do encontro, onde a artista chora muito ao ver a menina.

A emoção de Pocah deixou até Thelma Assis, campeã do BBB21, emocionada. “Eu tô chorando. Pocah, deixo aqui registrada a minha admiração por você. Brilhe muito aqui fora! Todo sucesso do mundo. Estou louca pra conhecer a Toyah”, escreveu.

Após a eliminação, Pocah seguiu para o bate-papo com o eliminado no “Rede BBB”. Na ocasião, ela falou sobre a sua trajetória no reality show, onde dormiu muito e se sentiu excluída.

“Lá eu tive que lidar com meus monstros, com meus traumas, e eu nunca pensei que eu odiasse tanto a solidão. (…) Eu odeio não ter um ombro amigo, um best friend”, contou a funkeira.

Veja o vídeo: