Pochettino garante que Mbappé está focado no PSG, apesar das especulações de saída: “Está concentrado”

Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, garantiu que Kylian Mbappé está focado no clube. Alvo de especulações em relação a uma possível saída, o jovem francês tem contrato até meio de 2022 e ainda não acertou sua renovação com o PSG.

“Mbappé está concentrado em fazer o melhor possível em cada jogo. Não vejo que tenha nenhum problema. Está focado em dar o máximo. Ele pode falar sobre esse tipo de coisa (seu futuro), mas não vai afetar o seu final de temporada”, disse o técnico argentino em coletiva de imprensa.

O atacante francês de 22 anos possui 30 gols em 36 jogos nessa temporada. Junto com Neymar, é a grande esperança do PSG conquistar a Liga dos Campeões. Diferentemente do astro brasileiro, que mostrou o desejo de renovar seu contrato abertamente, a situação entre Mbappé e o clube parisiense segue indefinida.

O PSG enfrenta nesse sábado o Lille, às 12 horas (de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Francês. O confronto marca o duelo entre líder e vice-líder da Ligue 1, sendo que ambos estão empatados com 63 pontos. No momento, a equipe de Pochettino é líder por conta do maior saldo de gols.