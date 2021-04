Pokémon GO terá evento de Dia da Amizade

O ano de 2021 tem sido de experimentação para novos eventos em Pokémon GO. Tivemos a celebração inédita de Carnaval em fevereiro, e dando continuidade a essas ideias a produtora Niantic revelou a realização do Dia da Amizade, que vai acontecer no dia 24 de abril, das 11h às 14h.

pokemonFonte: Niantic/Reprodução

De acordo com o comunicado feito pela empresa, esse evento vai trazer um aumento no número de monstros tipo Planta no mapa, além de experiência triplicada por captura durante as horas mencionadas, Incenso e Módulo Atrair com três horas de duração, maiores chances de receber um Pokémon sortudo em trocas (essa oferta vale das 11h às 17h) e distância de troca aumentada para 40 KM.

Por fim, também foi dito que o desafio de coleção dessa celebração vai oferecer 100 mil pontos de experiência, e o desafio global garante 20 mil de experiência para cada tarefa concluída com sucesso.