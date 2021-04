Polaroid lança a menor câmera analógica instantânea do mundo

A lendária fabricante Polaroid anunciou uma nova câmera instantânea para o mercado de entusiastas em fotografia. Trata-se da Polaroid Go, que é o menor modelo analógico instantâneo já comercializado pela marca, além de ser o mais compacto do mundo.

A câmera é uma versão ainda mais compacta da Polaroid Now, lançada em 2020, com medidas bastante reduzidas: 6,09 x 8,32 x 10,41 cm.

Ela ainda conta com uma bateria de 750 mAh com timer para fotos em grupo e a possibilidade de realizar exposição dupla com apenas um clique em um botão físico.

Polaroid Go.Fonte: Polaroid

Pelo tamanho, a fabricante ainda introduziu um novo filme instantâneo, o Color Go. Ele é especialmente indicado para ambiente com brilho intenso ou fotos com o uso do flash.

Disponibilidade

A Polaroid Go já está em pré-venda nos Estados Unidos e será disponibilizada para compra em 27 de abril de 2021.

A nova câmera com o filme exclusivo.Fonte: Polaroid

O preço sugerido é de US$ 99,99 (cerca de R$ 556 em conversão direta de moeda), apenas com a câmera avulsa, e US$ 19,99 (ou R$ 111) por um pacote duplo de filmes. O modelo será vendido apenas na tradicional cor branca.