Polícia Civil investiga suspeita de testes falsos de covid-19 no Campeonato Paranaense

A Federação Paranaense de Futebol informou, por meio de nota oficial, que entregou à Polícia Civil documentos referentes aos testes de covid-19 da equipe do Cascavel CR. Foi aberto um inquérito por conta da suspeita de exames falsos, após a partida da equipe contra o Athletico-PR.

Pouco antes de a bola rolar entre os dois times, quatro atletas do Cascavel foram afastados. Na ocasião, a FPF já se pronunciou, relatando que houve uma tentativa de falsificação de exames RT-PCR. A entidade identificou indícios de alteração nos resultados e tentou averiguar com o laboratório responsável, o qual confirmou que os atletas envolvidos não foram testados naquele local.

Desde então, o fato foi reportado e um inquérito instaurado. A Polícia vai analisar não apenas os laudos da partida contra o Furacão, mas também dos outros jogos do time. O delegado Luiz Carlos de Oliveira, responsável pela investigação, falou um pouco mais sobre a situação.

Nota oficial: A FPF informa a entrega à Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos, da Polícia Civil, os documentos referentes aos testes de COVID-19 apresentados pelo Cascavel Clube Recreativo na partida realizada na data de ontem (22). https://t.co/NnxVPlk7uY — Federação PR Futebol (@federacaopr) April 24, 2021

“Existe um protocolo, nesta época de pandemia, onde é exigência que sejam feitos os exames de covid-19. No jogo entre Athletico e Cascavel CR, houve a suspeita de falsificação, tendo em vista que todos esses exames, que foram apresentados, eram de União da Vitória e não de Cascavel. A médica responsável do laboratório confirmou que não realizou os testes. Vamos responsabilizar os verdadeiros culpados e passar esse fato à justiça. Se confirmado, eles serão responsabilizados por falsificação de documento”, explicou o delegado, em declaração veiculada pela rádio Banda B.

Além das possíveis punições legais, a Federação Paranaense de Futebol já repudiou qualquer tentativa de fraude e disse que, se for o caso, aplicará as penalidades cabíveis. Ao GE, o presidente do clube, Tony Almeida, disse ter sido surpreendido pelo caso e que está apurando internamente.