Polícia encontra esconderijo de Thelma após sequestro de bebê · .

Thelma (Adriana Esteves) vai desaparecer após sequestrar o filho de Danilo (Chay Suede) e Camila (Jéssica Ellen) em Amor de Mãe. O casal desconfiará que a vilã pode ter levado o menino para o exterior, mas durante investigação da polícia eles encontrarão o esconderijo da comerciante. Para alívio dos pais, Caio será resgatado e a comerciante presa na novela das nove da Globo.

Na reta final da trama de Manuela Dias, Thelma se tornará uma procurada pela polícia. Após sequestrar o neto, ela fugirá e levará junto euros e seu passaporte. Ao dar falta dos pertences da personagem de Adriana Esteves, a família de Lurdes (Regina Casé) pensará que a criança foi levada para fora do Brasil.

A polícia será acionada, e os agentes irão rastrear todos os telefones possíveis para achar uma pista, mas Danilo acredita que a vilã não fará contato. “Eu acho que ela não vai ligar. Minha mãe não levou meu filho pra pedir resgate, ela levou para ficar com ele”, avaliará o rapaz.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, o delegado responsável pelo caso será interpretado por Bruce Gomlevsky em participação especial. O personagem começará as buscas pelo paradeiro da vilã e a localizará com a criança em um hotel. O bebê será resgatado, e Thelma, presa.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público na próxima sexta (9).

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), folhetim escrito por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

