Ponte desaba e deixa uma pessoa morta no Maranhão

No inicio da tarde deste domingo (4), a ponte Metálica sobre o rio Mearim desabou na cidade de Bacabal, a cerca de 250 km de São Luís. Vídeos gravados moradores mostram a apreensão das pessoas segundos depois da queda da ponte.

Autoridades locais confirmaram que haviam muitos jovens em cima da ponte no momento do desabamento, e que precisaram nadar para não afundar no rio.

Até a noite desde domingo (4), não houve registro de desaparecidos, mas alguns sobreviventes tiveram ferimentos leves e uma pessoa identificada como Henrique Neves, de 21 anos, acabou morrendo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram contabilizadas 4 vítimas com escoriações, que foram encaminhadas para atendimento médico no hospital de Bacabal.

A ponte era somente para pedestres, ligando o bairro Trizidela ao Centro de Bacabal. Há meses, moradores já reclamavam da estrutura da ponte, construída com metal e madeira.

