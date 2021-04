Ponte Preta anuncia chegada do atacante João Victor, de 22 anos

A Ponte Preta anunciou nessa segunda-feira a chegada do atacante João Victor, de 22 anos, que estava no Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, até janeiro. O jogador já está em Campinas e fará exames clínicos e médicos antes de se integrar ao restante do grupo.

Atacante João Victor se apresenta para exames nesta segunda-feira (5), em Campinas, e deve se integrar ao elenco da Ponte Preta. – https://t.co/nMIp2XaFk0 pic.twitter.com/rZNG3i4eB7 — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) April 5, 2021

Conhecido pela sua velocidade atuando nas beiradas do campo, João Victor se destacou pela Caldense no Campeonato Mineiro de 2020, competição na qual marcou quatro gols. O atleta ainda pertence ao clube mineiro e assinou com a Macaca por empréstimo de um ano, segundo o Globo Esporte.

João Victor ainda teve passagens por Grêmio Osasco, Red Bull Brasil e Bragantino.